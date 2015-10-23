Mazda отзывает по всему миру 4,9 млн машин из-за угрозы возгорания

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Mazda отзывает по всему миру 4,9 миллионов машин из-за неисправности в системе зажигания, сообщает Associated Press.

Дефекты в системе зажигания могут привести к перегреву и воспламенению электрических контактов в гнезде. Ремонт всех отозванных автомобилей произведут бесплатно. Отмечено 13 случаев возгорания, однако никто не пострадал.

Ранее компания Mazda отзывала в России несколько сотен автомобилей из-за заводского брака. Речь идет о машинах Mazda6 и CX-5, выпущенных с декабря 2013 по апрель 2015 года. В этих автомобилях могут отойти передние и задние стекла.

Недавно стало известно об отзыве 6,5 миллионов автомобилей Toyota из-за проблем с переключателем стеклоподъемников.

Машины, в которых, предположительно, есть неисправность, были выпущены в период с января 2005 года по август 2006 года, а также с августа 2008 года по июнь 2010 года на японских заводах.

Также проблемы со стеклоподъемниками могут возникнуть у машин, произведенных не в Японии, если их собрали в период с августа 2005 года по август 2006 года или с января 2009 года по декабрь 2010 года.

По данным инженеров Toyota, проблема заключается в переключателе, неисправность которого может потенциально привести к короткому замыканию и пожару.

Еще в этом году концерн General Motors объявил об отзыве из России автомобилей Chevrolet Aveo. На машинах в некоторых случаях под воздействием очень низкой температуры (ниже минус 40 градусов) могут возникнуть трещины в шлангах гидроусилителя рулевого управления, что приведет к подтеканию рабочей жидкости гидроусилителя.