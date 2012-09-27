Евгений Каменькович назначен худруком "Мастерской Петра Фоменко"

Евгений Каменькович. Фото: ИТАР-ТАСС

Евгений Каменькович официально стал худруком "Мастерской Петра Фоменко". Решение о его назначении принял департамент культуры Москвы.

27 августа Евгений Каменькович встретился с руководством ведомства и директором театра Андреем Воробьевым. После встречи было принято решение о назначении, сообщает РИА Новости.

Ранее труппа "Мастерской Петра Фоменко" единогласно поддержала его кандидатуру на пост художественного руководителя. Режиссер много лет работал в театре вместе с самим Фоменко.

Напомним, основатель и художественный руководитель "Мастерской" Петр Фоменко скончался 9 августа этого года на 81-м году жизни.