Спектакли недели: Шекспир, "Самоубийца" СТИ и "Годунов" Богомолова

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичные театры играют последние премьеры сезона. Через пару недель все основные площадки закроются на каникулы. Перед тем как это произойдет, М24.ru предлагает воспользоваться шансом и посмотреть самые интересные работы сезона, среди которых "Самоубийцы" Студии театрального искусства, "Борис Годунов" режиссера-провокатора Константина Богомолова, комедия "Сон в летнюю ночь" – самая свежая постановка Мастерской Петра Фоменко.

"Сон в летнюю ночь"

Соблазн и обман переплетаются в хрупком пространстве грез, где земля уходит из-под ног, и в едином движении рука об руку парят люди и эльфы. Пространство сцены практически лишено декораций – вместо них струящаяся ткань, подручное средство, чтобы оттолкнувшись от земли застыть в воздухе. Идея приправить шекспировский сюжет почти цирковыми приемами принадлежит Константину Лебедеву. Здесь тактильные чувства, ощущение легкости оказывают терапевтическое воздействие.

Иван Поповски, выпускник того самого курса, с которого началась история театра, занял в своем спектакле артистов-"фоменок" всех поколений, которым пришлось изучить непривычный перевод Осии Сороки. К созданию костюмов режиссер привлек единомышленницу Ангелину Атлагич, воздушным этюдам актеров обучал хореограф Олег Глушков.

Фото: facebook.com/pages/Театр-Мастерская-Петра-Фоменко

Дата : 24 июня : 24 июня Место: Мастерская Петра Фоменко Цена: от 1300 р.



"Самоубийца"

При жизни автора эта пьеса никогда не издавалась и не выносилась на сцену. Попытки предпринимали Театр имени Вахтангова, Театр Мейерхольда. Станиславский лично обращался с просьбой к Сталину, но разрешения не последовало. В начале 80-х Плучек выпустил "Самоубицу" в Театре сатиры, однако спектакль мгновенно был снят. Череда запретов завершилась с развалом Советского союза.

На днях эта постановка Сергея Женовача была отмечена призом "Хрустальная Турандот". Черной комедией Николая Эрдмана коллектив отметил юбилей – десять лет. Премьера спектакля состоялась спустя двое суток после происшествия на Большом Москворецком мосту, и зрители, которым довелось первыми услышать реплики героев "Самоубийцы", было не по себе.

Женовач, обращаясь с текстом бережно, даже деликатно, удержал актерский ансамбль от сатирических реприз. Пафос трагикомедии подчеркивают декорации, созданные Александром Боровским: замостив в два яруса весь портал сцены обшарпанными дверями, художник создал давящий образ коммуналки, и в спектакле это звучит как синонимом несвободы. А диалоги, произносимые в этих стенах, словно подслушаны из наших ежедневных дискуссий с друзьями, споров с оппонентами, размышлений с собой наедине.

Фото: facebook.com/TheatreArtStudio

Дата : 28 июня : 28 июня Место: Студия театрального искусства Цена: от 500 р.



"Борис Годунов"

К спектаклям Константина Богомолова невозможно относится нейтрально – их либо любишь, либо бежишь от них, как от чумы. Но невозможно не признать, что режиссер имеет влияние в современной российской режиссуре, и его дерзкие, едкие, часто просто злые персонажи, схожие по своей циничности с героями "Южного парка" – та необходимая процедура кровопускания, после которой к больному приходит облегчение. Осознание этого приходит даже к чиновникам из минкульта, финансово поддержавшим идею Богомолова экранизировать "Год, когда я не родился", спектакль, поставленный в "Табакерке" с Олегом Табаковым в главной роли.

Для Марка Захарова появление Богомолова в "Ленкоме" ознаменовало собой новый виток в жизни театра. За мрачным, но успешным "Борисом" последовала собственная работа худрука по прозе Ерофеева. В "Ленком" потянулась продвинутая театральная публика.

"Борис Годунов" в постановке Богомолова – поиски первообраза государства со времен царей и до наших дней, тщетная попытка найти различия между явлениями, зафиксированными на страницах учебников, и реальными событиями, о которых ежедневно говорят в вечерних новостях.

Фото: facebook.com/pages/Ленком