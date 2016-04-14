Форма поиска по сайту

Новости

Новости

14 апреля 2016, 21:27

Наука

Аппарат ExoMars передал на Землю первые снимки

Фото: Европейское космическое агенство

Аппарат российско-европейской миссии по поиску жизни на Марсе ExoMars-2016 сделал первые фотоснимки. Их опубликовало Европейское космическое агенство.

Снимки были сделаны 7 апреля с бортовой камеры орбитальной станции Trace Gas Orbiter в процессе проверки работоспособности оборудования. На двух кадрах изображены выбранные в случайном порядке участки космоса в направлении южного полюса небесной сферы. Кадры (один в негативе) совмещены в финальное изображение.

Фото: Европейское космическое агенство

По словам главного исследователя камеры из Университета Берна (Швейцария) Николаса Томаса, обработка снимков показала, что камера и механизм ее наведения работают хорошо, несмотря на то, что камера не предназначена для съемки далеких звезд.

Фото: Европейское космическое агенство

Первый аппарат в рамках совместной программы ESA и Роскосмоса "Экзомарс" был запущен 14 марта 2016 года с космодрома Байконур. Аппарат состоит из орбитального научного спутника TGO и спускаемого модуля "Скиапарелли".

Ожидается, что первый ExoMars достигнет Марса осенью, посадка "Скиапарелли" предварительно запланирована на 19 октября 2016 года. Запуск второго аппарата назначен на 2018 год.

Марс Роскосмос наука и инновации

