NASA показало робота для раскопок на других планетах

Фото: nasa.gov

Американское космическое агентство NASA показало робота RASSOR для добычи полезных ископаемых на других планетах, сообщается на сайте компании.

Устройство, которое собрали разработчики, нужно для сбора веществ, из которых будут синтезировать воду, кислород и ракетное топливо.

Робот не похож на обычный экскаватор – у него много маленьких ковшей на колесах. По данным NASA, RASSOR будет передвигаться в пять раз быстрее, чем марсоход Curiosity, и сможет работать без перерыва в течение 16 часов.