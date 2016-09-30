Форма поиска по сайту

Мария Шарапова купила долю в UFC

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Российская теннисистка Мария Шарапова приобрела долю в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом в эфире американского телеканала TBS сообщил телеведущий Конан О'Брайен.

Помимо бывшей первой ракетки мира, вложить деньги в организацию решили голливудские актеры Сильвестр Сталлоне, Бен Аффлек, Марк Уолберг и музыкант Адам Левин. Также доли в компании купили американские теннисистки Серена и Винус Уильямс.

В июле UFC был продан группе компаний во главе со спортивным медийным агентством WME-IMG за четыре миллиарда долларов. Таким образом, он стал самой дорогой спортивной организацией в истории. Шарапова работает с агентством WME-IMG с 12 лет.

UFC – спортивная организация, проводящая бои по правилам смешанных единоборств в Северной Америке, Европе, Азии. Она основана в 1993 году. Штаб-квартира организации располагается в Лас-Вегасе.

