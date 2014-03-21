Мария Шарапова вышла в третий круг теннисного турнира в Майами

Мария Шарапова. Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянка Мария Шарапова обыграла японку Куруми Нару на теннисном турнире WTA в Майами. Таким образом, Шарапова вышла в третий круг соревнований, где встретится с представительницей Чехии Люси Шафаржовой.

Шарапова, сеяная на турнире под четвертым номером, не испытала особых затруднений в матче против Нары. Поединок завершился в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

Поединок продолжался около полутора часов. В ходе встречи россиянка реализовала пять брейк-пойнтов.

Отметим, что Шарапова выиграла половину розыгрышей на приеме подачи соперницы.