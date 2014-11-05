Мария Шарапова признана самой высокооплачиваемой спортсменкой мира 2014 года

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Российская теннисистка Мария Шарапова заняла первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира по итогам 2014 года. По данным журнала Forbes, она заработала 24,4 миллиона долларов.

Следом за россиянкой расположились еще две теннисистки - китаянка Ли На (23,6 миллиона долларов) и американка Серена Уильямс (22 миллиона).

Отметим, что в период с июня 2013 года по июнь 2014 года Шарапова также занимала первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира.

В общем рейтинге спортсменов Шарапова занимает 34-е место. Лидирует в списке самых высокооплачиваемых спортсменов 2014 года американский боксер Флойд Мэйуэзер, заработавший 105 миллионов долларов. Далее расположились: футболист Криштиану Роналду (80 миллионов), баскетболист Леброн Джеймс (72,3 млн), футболист Лионель Месси (64,7 млн), баскетболист Кобе Брайант (61,5 млн), гольфист Тайгер Вудс (61,2 млн).