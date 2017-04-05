"Питер – Мы с тобой!" 6 апреля на Манежной площади

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Артисты, писатели и спортсмены зовут москвичей принять участие в антитеррористической акции, которая состоится в столице в четверг, 6 апреля. Свои призывы прийти на Манежную площадь они публикуют в социальных сетях.
Завтра, 6 апреля, в 17:00 на Манежной площади в Москве пройдёт неформальная акция, в память о погибших в теракте людях. ________________ В социальных сетях люди призывают всех неравнодушных граждан прийти завтра на Манежную площадь, чтобы продемонстрировать единство и готовность поддержать друг друга в трудную минуту. Люди соберутся в центре Москвы, чтобы разделить горечь утраты с теми, чьи родные и близкие пострадали в результате страшного теракта в питерском метро. Многие известные люди уже выразили готовность прийти 6-го апреля на неофициальную акцию на Манежной площади. Граждане России хотят выразить солидарность питерцам и сказать своё «нет» террору. Просто есть такие моменты в истории страны, когда надо почувствовать, что ты не один. #ПитерМыСТобой. 6 апреля, в 17:00 часов на Манежной. ___________________ #Россия #нетТеррору #СанктПетербург
В Instagram есть приглашения от звезд Black star, рэпера Басты, комика Гарика Харламова, писателей Марины Юденич и Илиаса Меркури, адвоката Александра Трещева. Призыв опубликовал официальный аккаунт Кремля. В Twitter своих подписчиков позвал писатель Армен Гаспарян. В социальной сети "ВКонтакте" опубликовали сообщения певица Ольга Кормухина и футболист, капитан московского "Спартака" Денис Глушаков.
О своей поддержке акции рассказал ТАСС певец Иосиф Кобзон. Он отметил, что произошедшее – "общая боль", и россиянам следует держаться вместе. Народный артист заявил, что поддерживает акцию "всей душой".
Молодые ребята и девчонки ушли из жизни. У них все только начиналось, у них были свои мечты, которые никогда не сбудутся, горе может коснуться каждого. #питермыстобой Отмечайте друзей в комментах👇 Подписываемся. ➡ @blackstarruofficial ⬅ #blackstarruofficial #blackstarburger#best #тимати#мот#мотстелет#дони#кристинаси#блекстар#кан#натан#егоркрид#кан#олимп#скруджи#timati#blackstarmafia#мишамарвин#blackstar#kristina_si#mmott23#mcdoni_blackstar#egorkreed#natan#scroodgee#kan#mishamarvin#respect#alisa ⚫ ⚫ ⚫ ✴ ✴ ✴
Заместитель председателя Общественной палаты Московской области, писатель Марина Юденич призвала горожан и жителей Подмосковья прийти на акцию, чтобы показать, что теракты не запугают россиян. По ее словам, скорбь может стать силой и не должна обратиться в страх.
Рэпер Баста проинформировал своих подписчиков коротко, назвал место и время проведения акции. Его коллеги из Black Star также попросили своих поклонников рассылать сообщения по социальным сетям.
Писатель Армен Гаспарян заявил, что теракт в Санкт-Петербурге – это общая боль для всей страны. Он призвал подписчиков не оставаться в стороне и прийти на Манежную площадь.
Друзья! Трагедия питерцев - это наша общая боль. Им нужна поддержка. Давайте завтра соберемся на Манежке в 17.00. Мы вместе!— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 5 апреля 2017 г.
Коми Гарик Харламов призвал подписчиков подумать о жертвах теракта, многие из которых были молодыми людьми. Он отметил, что подобное горе может коснуться каждого.
Капитан "Спартака" Денис Глушаков подчеркнул, что акция памяти – не митинг и не имеет политического подтекста. Она нужна, чтобы люди почтили память погибших и выразили свое сочувствие согражданам в другом городе. Он отметил, что в акции примут участие люди разных профессий и взглядов.
Там почтут память жертв теракта, произошедшего в Санкт-Петербурге 3 апреля. Бомба взорвалась в вагоне поезда метрополитена.
Погибли 13 человек, более 50 пассажиров получили ранения.