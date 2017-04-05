"Питер – Мы с тобой!" 6 апреля на Манежной площади

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Артисты, писатели и спортсмены зовут москвичей принять участие в антитеррористической акции, которая состоится в столице в четверг, 6 апреля. Свои призывы прийти на Манежную площадь они публикуют в социальных сетях.

В Instagram есть приглашения от звезд Black star, рэпера Басты, комика Гарика Харламова, писателей Марины Юденич и Илиаса Меркури, адвоката Александра Трещева. Призыв опубликовал официальный аккаунт Кремля. В Twitter своих подписчиков позвал писатель Армен Гаспарян. В социальной сети "ВКонтакте" опубликовали сообщения певица Ольга Кормухина и футболист, капитан московского "Спартака" Денис Глушаков.

О своей поддержке акции рассказал ТАСС певец Иосиф Кобзон. Он отметил, что произошедшее – "общая боль", и россиянам следует держаться вместе. Народный артист заявил, что поддерживает акцию "всей душой".

Заместитель председателя Общественной палаты Московской области, писатель Марина Юденич призвала горожан и жителей Подмосковья прийти на акцию, чтобы показать, что теракты не запугают россиян. По ее словам, скорбь может стать силой и не должна обратиться в страх.

#подмосковье #неттеррору #ОПМО #ГУСК #гражданскоеобщество #питермыстобой Публикация от Марина Юденич (@marina_yudenich) Апр 5 2017 в 6:19 PDT

Рэпер Баста проинформировал своих подписчиков коротко, назвал место и время проведения акции. Его коллеги из Black Star также попросили своих поклонников рассылать сообщения по социальным сетям.

Завтра (6-го апреля) в Москве акция в память о погибших при теракте в петербургском метро. Питер, мы скорбим вместе с тобой. Приходите завтра на Манежную площадь в 17.00 #Питермыстобой Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano) Апр 5 2017 в 5:58 PDT

Писатель Армен Гаспарян заявил, что теракт в Санкт-Петербурге – это общая боль для всей страны. Он призвал подписчиков не оставаться в стороне и прийти на Манежную площадь.

Друзья! Трагедия питерцев - это наша общая боль. Им нужна поддержка. Давайте завтра соберемся на Манежке в 17.00. Мы вместе! — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 5 апреля 2017 г.

Коми Гарик Харламов призвал подписчиков подумать о жертвах теракта, многие из которых были молодыми людьми. Он отметил, что подобное горе может коснуться каждого.

Капитан "Спартака" Денис Глушаков подчеркнул, что акция памяти – не митинг и не имеет политического подтекста. Она нужна, чтобы люди почтили память погибших и выразили свое сочувствие согражданам в другом городе. Он отметил, что в акции примут участие люди разных профессий и взглядов.