Полиция отпустила двоих арестованных в связи с терактом в Манчестере

Фото: Zuma/ТАСС/Joel Goodman

Британская полиция отпустила без предъявления обвинений двоих мужчин, задержанных в рамках расследования теракта в Манчестере, сообщается на странице полиции города в Twitter.

Подозреваемые 18 и 22 лет вышли на свободу 24 и 27 мая соответственно. Один из них был отпущен в районе Фаллоуфилд, другой – в Читем Хилл.

Всего в ходе расследования были задержаны 18 человек, 12 из них были отпущены без предъявления обвинений. Число лиц, находящихся под стражей для дальнейшего допроса, составляет семь человек.

Latest update in Manchester Arena investigation pic.twitter.com/AX1kd0gkGi — G M Police (@gmpolice) 6 июня 2017 г.

