07 июня 2017, 07:55

Полиция отпустила двоих арестованных в связи с терактом в Манчестере

Фото: Zuma/ТАСС/Joel Goodman

Британская полиция отпустила без предъявления обвинений двоих мужчин, задержанных в рамках расследования теракта в Манчестере, сообщается на странице полиции города в Twitter.

Подозреваемые 18 и 22 лет вышли на свободу 24 и 27 мая соответственно. Один из них был отпущен в районе Фаллоуфилд, другой – в Читем Хилл.

Всего в ходе расследования были задержаны 18 человек, 12 из них были отпущены без предъявления обвинений. Число лиц, находящихся под стражей для дальнейшего допроса, составляет семь человек.

Теракт произошел на концерте американской поп-певицы Арианы Гранде в Манчестере 22 мая. Жертвами взрыва стали 22 человека, 116 пострадали.

Исполнителем считают 23-летнего Салмана Абеди. Выяснилось, что теракт он планировал около года. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".

Манчестер арестованные жизнь в мире

