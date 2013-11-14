При взлете и посадке самолета могут разрешить не выключать телефоны

Фото: ИТАР-ТАСС

Авиапассажирам могут разрешить не выключать мобильные телефоны при взлете и посадке самолета. Об этом заявил глава Минтранса Максим Соколов.

Соколов отметил, что в свое время Россия пошла вслед за Европейским союзом и мировым сообществом, сняв обязательный контроль за обувью. Он выразил надежду, что в ближайшем будущем будет разрешено не выключать мобильные устройства, пишет ИТАР-ТАСС.

"Я последовательно выступаю за то, чтобы приводить правила безопасности на всех международных линиях в соответствии с требованиями ИКАО, ISO и с общепринятыми положениями", - добавил глава ведомства.

Напомним, что скоро подобные правила распространятся на пассажиров авиарейсов в Европе. Они смогут пользоваться мобильными телефонами, смартфонами, планшетами и плеерами в режиме "авиа". При этом использование ноутбуков и "крупных гаджетов" при взлете и посадке по-прежнему останется запрещенным.

Аналогичное нововведение собираются принять в США: до конца года пассажиры получат возможность смотреть видео, играть и обмениваться файлами по Bluetooth.