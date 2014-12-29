Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

29 декабря 2014, 17:30

Если у вас зарплата в рублях, то и кредит вы должны брать в рублях - Решетников

Максим Решетников рост цен туристические поездки

"Интервью": Максим Решетников подвел итоги развития экономики Москвы

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников в интервью телеканалу "Москва 24" посоветовал москвичам брать только рублевые кредиты. При этом часть средств имеет смысл хранить в валюте.

"Если вы получаете зарплату в рублях, то ваши кредиты также должны быть в рублях. Хотя некоторую часть сбережений неплохо бы хранить в валюте. И обратите особое внимание на банки, они сейчас подняли ставки по депозитам", - добавил глава департамента

Ссылки по теме

В конце года курс рубля снизился по отношению к доллару и евро. 16 декабря стало известно, что правительство выработало меры по стабилизации курса рубля. Правительство, в частности, обсуждало меры надзора за банками и поддержку качественных заемщиков.

Накануне заседания правительства Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 6,6 пунктов – до 17%. Это решение призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Ранее Центробанк пытался сбить курс валютными интервенциями – например, 12 декабря регулятор продал 2,3 миллиарда долларов для стабилизации курса.

Решетников добавил, что большинству горожан в следующем году придется серьезнее относится к формированию семейного бюджета. "Каждому москвичу придется принять решение о приоритетах расходования средств. Какие-то товары, особенно импортные, туристические поездки станут менее доступными. Это, в общем, уже произошедший факт. Поэтому нужно искать замену. Например, поехать не в Испанию, а в Сочи", - подчеркнул Решетников.

По словам главы департамента, люди могут отдыхать и в столице. "Мы тоже реализовали программу импортозамещения. Можете посмотреть, какой красивой стала столица. Если остаться в Москве, то можно получить море удовольствия", - заявил чиновник.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать