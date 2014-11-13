Рассчитать налог на недвижимость теперь можно в онлайне

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Сегодня руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Максим Решетников представил "налоговый калькулятор" – онлайн-сервис, предназначенный для расчета суммы налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости. Прямую трансляцию мероприятия провело сетевое издание M24.ru.

Онлайн-сервис заработал на сайте ведомства. По словам главы департамента, со временем сервис интегрируют в систему портала госуслуг Москвы.

Чтобы узнать сумму налога, необходимо заполнить анкету, содержащую вопросы о владельце и его недвижимости. Затем программа автоматически проведет расчет суммы налога на имущество по кадастровой стоимости.

По словам Максима Решетникова, результаты подсчетов не являются платежным документом, а носят чисто информационный характер. "Цель – помочь владельцу недвижимости в столице рассчитать примерный налог на принадлежащее ему на правах стоимости имущество", – пояснил он. Глава департамента добавил, что у москвичей есть возможность высказать свои идеи по улучшению работы онлайн-калькулятора.

Решетников отметил, что работа налогового калькулятора не противоречит законодательству о налоговой тайне. "Информация о расчете налога на конкретный объект недвижимости вне привязки к тому, кто им владеет, налоговой тайной не является", – отметил он.

Напомним, что сейчас власти не могут получать налог с объектов, введенных в эксплуатацию после 2012 года, в силу отсутствия у них инвентаризационной оценки, которая не применяется с 2013 года. Новый законопроект ликвидирует этот пробел.



Однако уплата налога на имущество по кадастровой стоимости начнется только с 2016 года. Также проектом закона устанавливается пятилетний переходный период.

После внесения поправок большинство москвичей будут платить налог на имущество физлиц по ставке 0,1%, исходя из кадастровой стоимости объекта до 10 миллионов рублей. Для объектов стоимостью от 10 до 20 миллионов рублей ставка налога составит 0,15%. Отметим, что налог не коснется льготных категорий граждан - инвалидов и пенсионеров.

В настоящее время при расчете налога используется низкая инвентаризационная стоимость, которая определяется по документам БТИ. Кадастровая оценка производится не чаще одного раза в два года.