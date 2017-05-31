Результаты испытаний электробуса в столице планируют подвести до конца года

Фото: m24.ru/Никита Симонов

Итоги испытаний электробуса на улицах Москвы могут подвести до конца этого года, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

По словам чиновника, после окончания тестов власти смогут определить, какие технологии можно использовать в столице, причем один из главных критериев – транспорт должен быть произведен в России.

В настоящее время Мосгорстранс тестирует финскую машину с технологией быстрой зарядки на маршруте и электробусы заводов ГАЗ и "КамАЗ". Еще на столичных улицах можно увидеть белорусский электробус Е433 завода "Белкоммунмаш".

Презентация нового электробуса с возможностью быстрой зарядки

В целом власти города при появлении надежного поставщика планируют ежегодно приобретать до 300 электробусов. Чтобы соответствовать требованиям, машины должен работать без сбоев даже в неблагоприятных погодных условиях, а также быть способными проехать не менее 200 километров без подзарядки.