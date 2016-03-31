Скорость выше 60 километров в час предлагают считать "опасным вождением"

Скорость выше 60 км/ч могут приравнять к "опасному вождению"

Для любителей лихачить на дороге предлагают ввести серьезные наказания. За дрифт, "игру в шашечки" и другие рискованные трюки автолюбителей хотят лишать удостоверений, причем прямо на месте. Более того опасным маневром предлагают считать даже превышение скорости сверх разрешенных в городе 60 километров в час, сообщает телеканал "Москва 24".

Все участники обсуждения по вопросам изменения правил дорожного движения сошлись во мнении, что необходимо законодательно закрепить понятие "опасная езда". Таким вождением будут считать езду не в своей полосе и "игру в шашечки".

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил привязать штрафы к стоимости автомобиля.

"Нам нужно вместе создать такую библиотеку, в которой будет описываться, что такое "опасное вождение". Водители машин со спецсигналами должны понимать, что им запрещено опасно водить", – заявил первый зампред правительства России Игорь Шувалов.

Ликсутов высказал предложение наделить сотрудников ГИБДД правом изымать права у водителей на месте нарушения. Причем, вернуть их можно будет только через полгода.

Обсуждая этот законопроект, эксперты ссылались на заграничный опыт, где уже введено понятие "опасная езда".

Ранее m24.ru сообщало, что понятие "агрессивное вождение" может появиться в правилах дорожного движения. Над поправкой работают инспекторы ГИБДД. Инициативу поддерживают и столичные водители. Однако у экспертов идея вызывает споры. По словам автоюристов, определить, что попадает под определение "опасная езда", а что нет, будет очень сложно.