Открылся сезон столичного велопроката, сообщает телеканал "Москва 24".

С этого дня москвичи могут арендовать велосипеды на одной из 350 станций проекта "Велобайк". Оставить велосипед можно в любом из пунктов городского велопроката.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, тарифы на аренду велосипедов в этом году сохранятся. Кроме того, с этого года все станции велопроката можно найти на карте сервисов "Яндекс.Транспорт" и "Яндекс.Карты". Вместе с расположением пунктов проката, сервисы покажут, сколько велосипедов доступно в каждом из них.

Также с этого года начнется действие нового тарифа – "Сезон 45 минут". Абонемент за 1,5 тысячи рублей позволит москвичам брать велосипеды на 45 минут бесплатно.