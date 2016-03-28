Возле станций МКЖД организуют 2,5 тысячи парковочных мест

Фото: m24.ru

Возле станций МКЖД организуют около 2,5 тысячи парковочных мест на перехватывающих парковках. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в ходе трансляции "ВКонтакте".

"Программа такая есть не только у метро, но и на станциях пригородных поездов. Кроме того, на железнодорожном кольце организуем около 2,5 тысячи парковочных мест", – подчеркнул Ликсутов.

В настоящее время у станций метро расположено примерно 7,5 тысячи парковочных мест.

Движение по Малому кольцу железной дороги запустят в тестовом режиме апреле 2016 года. Первый пассажирский поезд запустят в сентябре.

По словам генерального директора МКЖД Алексея Зотова, сроки запуска движения пришлось сдвинуть с конца 2015 на весну 2016 года из-за возникших трудностей.

"Во-первых, строительные работы ведутся в тендере Москвы, у нас достаточно стесненные условия. Во-вторых, большое количество инженерных коммуникаций, которые необходимо вынести, переформатировать и обеспечить строительную площадку. В-третьих, в ряде случаев необходимо договориться с собственниками гаражей для того чтобы иметь возможность строительства. Плюс – необходимо обеспечить подъездные пути и дороги", – сказал он.

Зотов отметил, что весной начнутся пуско-наладочные, монтажные и обкаточные работы, а в сентябре будет запущен первый пассажирский поезд по МКЖД.