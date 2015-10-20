Власти предложили лицензировать все заказные перевозки в столице

Фото: m24.ru

Столичные власти решили лицензировать работу всех заказных перевозчиков в столице. С этой целью они подготовили законодательную инициативу, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"У нас есть ряд законодательных инициатив. Это, в первую очередь, лицензирование заказных перевозок. Они должны быть четко упорядочены с тем, чтобы была честная конкуренция", – передает слова Ликсутова корреспондент m24.ru.

Он отметил, что предложения столичных властей уже направлены в Министерство транспорта и МВД.

Заказные перевозки в столице пользуются довольно большой популярностью. Ряд компаний оказывается соответствующие услуги, предоставляя заказные автобусы для перевозки пассажиров.

Однако нелегальные междугородние перевозки остаются серьезной проблемой для мегаполиса. Чтобы не платить налоги и избежать проверок, ушлые бизнесмены идут на хитрость. Они вешают на автобусы таблички, на которых значится, что транспорт заказной.