Железнодорожные товарные станции выведут за МКАД до конца 2015 года

Товарные станции железной дороги уберут за МКАД к 2015 году

До конца 2015 года товарные станции ряда железнодорожных направлений в столице могут быть выведены за МКАД.

Об этом на встрече с жителями Центрального округа заявил заммэра и глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

В частности, власти Москвы совместно с Росжелдором направили в РЖД письмо о необходимости вывода станций "Рижская", "Павелецкая" и ряда других станций.

По его словам, это позволит улучшить транспортную ситуацию в городе.

Кроме того, Ликсутов заявил, что с 18 ноября в многофункциональных центрах москвичи смогут подавать документы на резидентские разрешения на парковку в пределах Садового кольца.