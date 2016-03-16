Во всех столичных маршрутках появятся кондиционеры и валидаторы

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В этом году практически во всех районах столицы появятся обновленные маршрутки с кондиционерами и валидаторами, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам заммэра столицы по транспорту Максима Ликсутова, частные перевозчики должны будут купить две тысячи новых автобусов.

Он отметил, что само слово "маршрутка" потеряет привычный нам смысл. Это будет обычный городской автобус, где будут действовать все без исключения городские билеты.

И все граждане, имеющме право на льготный проезд, смогут воспользоваться им на всех без исключения маршрутах города.

Новые частные маршруты

Напомним, 24 декабря прошлого года в Москве начался процесс интеграции владельцев маршруток в единую систему общественного транспорта. Сергей Собянин вручил частным перевозчикам сертификаты соответствия требованиям новой модели управления наземным городским пассажирским транспортом.

Теперь частные перевозчики будут обслуживать составленные городом маршруты наземного транспорта. На данный момент по такой системе в столице уже работают три маршрута: № 199к, №368 и №320.

Новые автобусы можно узнать по синему цвету, оформлению в бренде Московского транспорта, электронному табло с названиями остановок и валидатору в салоне, благодаря которому в них действуют все городские билеты и льготы.

До июля 2016 года новые коммерческие автобусы появятся еще на 208 столичных маршрутах.