"Ласточки" на МЦК будут ездить чаще в 2017 году

Фото: m24.ru/Александр Сивцов
Интервалы движения "Ласточек" на МЦК сократят с шести до четырех минут в начале 2017 года, сообщает mos.ru.
По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, по кольцу будут курсировать больше поездов, а их средняя скорость движения увеличится.
Сейчас поезда ездят скоростью 50 километров в час, однако они могут разгоняться до 120 километров в час. Насколько будет увеличена средняя скорость "Ласточек", пока неизвестно.
На кольце открыты 31 станция и на каждой построят транспортно-пересадочный узел. С них можно будет пересесть на наземный общественный транспорт, метро и на пригородные электропоезда.
На новой транспортной магистрали курсирует 28 скоростных "Ласточек". В часы пик составы ходят каждые шесть минут, в остальное время – с интервалом 11–15 минут.