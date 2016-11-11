"Ласточки" на МЦК будут ездить чаще в 2017 году

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Интервалы движения "Ласточек" на МЦК сократят с шести до четырех минут в начале 2017 года, сообщает mos.ru.

По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, по кольцу будут курсировать больше поездов, а их средняя скорость движения увеличится.

Сейчас поезда ездят скоростью 50 километров в час, однако они могут разгоняться до 120 километров в час. Насколько будет увеличена средняя скорость "Ласточек", пока неизвестно.