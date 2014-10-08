Проезд в маршрутке станет дешевле на треть – Ликсутов

Проезд в столичных маршрутках подешевеет на треть

Проезд в автобусе частного перевозчика после введения новой модели управления наземным транспортом станет дешевле на 30-40%, сообщил на пресс-конференции заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Сейчас стоимость проезда у частных перевозчиков выше, чем у Мосгортранса: средняя стоимость поездки на маршрутке в Москве - 35 рублей, а при использовании проездного она составляет 14 рублей.

Как пояснил чиновник, снизить стоимость проезда можно будет после реорганизации работы с коммерческими перевозчиками – они будут принимать только эмитированные городом проездные. В целом пассажир сможет сэкономить на этом от 8 до 11 тысяч рублей в год, а льготники будут пользоваться всеми преимуществами.

Кроме того, услуги, которые предоставляют частники, должны будут соответствовать единым требованиям, а для перевозки пассажиров нужно будет выиграть тендер.

Ликсутов отметил, что проводить конкурсы и проверять частников будет ГКУ "Организатор перевозок". При этом контролировать машины будут с помощью ГЛОНАСС.

Также, по словам заммэра, пассажиры смогут жаловаться на маршрутные такси через приложение "Мобильная приемная".



Новая система управления частниками поможет и экологии. По словам Ликсутова, экологический класс маршруток будет не ниже "Евро-5".

В заключение заммэра сказал, что до конца 2015 года будут объявлены конкурсы на все маршруты.

При этом эксперимент по интеграции маршруток в городскую систему пассажирского транспорта уже начался – с 8 сентября на четырех маршрутах "Автолайна" можно пользоваться едиными проездными билетами городского пассажирского транспорта. В эксперименте задействованы 30 машин, в каждой установлены валидаторы билетов.

Через турникеты пассажирам приходить не придется. У водителей "Автолайна", кроме того, можно приобрести ТАТ на 4 поездки (100 рублей) и билет "90 минут" на 1-2 поездки (50 и 100 рублей). Микроавтобусы, в которых принимают электронные проездные билеты, помечены специальными стикерами. Оплатить проезд удастся и по старой схеме.