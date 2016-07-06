Более 500 частных автобусов появится в Москве до 1 августа

Фото: m24.ru

Заключившие госконтракт частные перевозчики получат новые автобусы до 1 августа, сообщает mos.ru. Они получили уже больше тысячи новых машин. На многие направления выпустили автобусы большей вместимости.

"Запланировано вывести на маршруты еще 505 автобусов. До тех пор там продолжат работать старые перевозчики", – рассказал руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

Частные перевозчики интегрируются в единую транспортную систему Москвы. По словам Ликсутова, благодаря этому пассажиры получили возможность экономить на проезде более 30 процентов.

Согласно новым стандартам качества, коммерческие перевозчики должны предлагать пассажирам проезд на современных машинах, соблюдать график движения, следить за подвижным составом, принимать городские проездные билеты и социальные карты.

В частных автобусах устанавливают голосовую систему оповещения, бегущую строку и светодиодные указатели. Чтобы не отвлекать водителей от дороги, частные перевозчики откажутся от музыки и радио.

Автобусы частных перевозчиков, работающих по государственному контракту, в ближайшее время появятся в сервисе "Яндекс.Транспорт". В дальнейшем все выходящие на маршруты новые коммерческие автобусы будут автоматически попадать в базу этого и других сервисов, которые сообщают о движении наземного общественного транспорта.