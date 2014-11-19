Возвращение легенды: первый московский McDonald's возобновил работу

McDonald’s на Пушкинской открылся после устранения нарушений

McDonald's на Пушкинской площади вновь заработал, сообщили М24.ru в пресс-службе ресторана. По случаю открытия зал украсили воздушными шарами.

В августе Роспотребнадзор приостановил работу ресторана из-за нарушения санитарных требований. Двери фастфуда были закрыты для посетителей три месяца.

За это время руководство организации устранило нарушения: изменились условия хранения булочек, для подносов появилась посудомоечная машина. Кроме того, был изменен порядок обработки мусора.

Напомним, рестораны McDonald's на проспекте Мира, на Пушкинской и Манежной площадях закрыли на три месяца 20 августа по решению судов. В Роспотребнадзоре заявили, что там были нарушены санитарно-эпидемиологические правила по организации питания.

В результате проверок также закрыли четыре McDonald's в Краснодаре, два в Сочи, и по одному в Екатеринбурге, Серпухове и Ставрополе.

McDonald's на Пушкинской является первым заведением сети в России. Открылся он в Москве 31 января 1990 года. Некоторые москвичи считают этот ресторан одним из важных исторических мест города. Возобновление работы заведения вызвало бурную полемику в социальных сетях.

"Слышала, Макдак на пушке заработал. Чую, вся светская Москва сегодня вечером пропустит по молочному коктейлю на торжественном открытии", - пишет @VegasSlope.

"Дункан Макдак", - смеется над "непотопляемостью" ресторана @swk222.

"Ирония судьбы: во Всемирный день туалета, сегодня, возобновляет работу московский Макдак на Пушкинской площади", - отметили в "Минском блоге".