Памятник Майе Плисецкой установят на Большой Дмитровке

Фото: ТАСС/Александр Коньков

Памятник Майе Плисецкой установят на улице Большая Дмитровка в сквере, названном в честь балерины. Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии по монументальному искусству, сообщает Агентство "Москва".

Скульптура представляет собой танцующую балерину, исполняющую роль Кармен. Соблюдено портретное сходство, характерные жесты рук и балетная поза.

Автором памятника является заслуженный художник России, скульптор Виктор Митрошин. По предварительным оценкам, проект обойдется в 20 миллионов рублей. Точной даты установки памятника пока нет.

Известная российская балерина скончалась в мае 2015 года в Германии. Ей было 89 лет.