Отец Майкла Джексона попал в больницу из-за инсульта

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Отец знаменитого поп-певца Майкла Джексона Джо попал в больницу с инсультом. Помимо нарушения мозгового кровообращения у мужчины диагностировано нарушение сердечного ритма, сообщает "Интерфакс".

Джо Джексон праздновал свой 87-й день рождения в бразильском городе Сан-Паулу. Неожиданно он плохо себя почувствовал и потерял сознание. Бригада медиков госпитализировала Джексона в местную больницу.

Никаких прогнозов врачи пока не делают. Стоит отметить, что ишемический инсульт является одной из наиболее частых причин смерти в развитых странах мира.

Король поп-музыки Майкл Джексон скончался на 51-м году жизни в Лос-Анджелесе. Причиной смерти певца стала инъекция препарата пропофол, который употребляется для лечения бессонницы.

Майкл Джексон до сих пор является одним из самых популярных музыкальных исполнителей в мире.