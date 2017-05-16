Вышел трейлер байопика Майкла Джексона с его двойником Нави

Кадр из фильма Searching for Neverland

Телеканал Lifetime опубликовал на YouTube-канале Movie Trailers HD трейлер нового фильма про Майкла Джексона с его двойником Нави в главной роли.

Байопик расскажет о последних годах жизни поп-артиста. Его сюжет основан на реальных событиях, которые описываются в книге "Вспоминая то время: защита Майкла Джексона в последние дни его жизни", написанной телохранителями Биллом Уитфилдом и Джавоном Бирдом.

Съемки ведутся под рабочим названием Searching for Neverland. Неверленд, или Страна Нетинебудет, – название фантастической страны, в которой живет герой сказок Мэттью Барри Питер Пэн. Таким образом, название фильма можно перевести на русский как "В поисках сказочной страны".

Фильм про Майкла Джексона будет не первым байопиком Lifetime. Телеканал уже снял биографические картины про Бриттани Мерфи, Анна Николь Смит, Тони Брэкстон и Уитни Хьюстон и Бритни Спирс.

Нави – один из главных актеров-двойников поп-звезды. Сам Майкл Джексон нанимал его отвлекать толпу фанатов, а однажды даже пригласил выступить на своем дне рождения.

Видео: YouTube/Movie Trailers HD