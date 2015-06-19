Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня 2015, 13:10

Шоу-бизнес

Мадонна выпустила новый клип со звездами шоу-бизнеса

Фото: billboard.com

Вчера утром Мадонна выложила в инстаграмм тизер нового клипа "Bitch I’m Madonna", в котором снялись Бейонсе, Ники Минаж, Канье Уэст, Майли Сайрус, Кэти Перри, Рита Ора и Крис Рок, а также сыновья Мадонны Рокко Джон Риччи и Дэвид Банда Риччи. Режиссером клипа выступил Юнас Окерлунд, который уже работал над такими классическими клипами Мадонны как Ghosttown, Music и Ray of Light.

И только все успели обсудить тот факт, что все звезды, кто не снялся в нашумевшем клипе Тэйлор Свифт Bad Blood, оказались в клипе Мадонны, как в сети появилась полная версия клипа. Суть его: Мадонна – королева всех вечеринок. Видимо, в знак того, что певица не собирается сдавать позиции на музыкальной поп-сцене.

[html][/html]
Видео: youtube/ пользователь: madonnavevo

Мадонна Кэти Перри Крис Рок Ники Минаж Рита Ора Бейонсе Канье Уэст Майли Сайрус

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика