Мадонна выпустила новый клип со звездами шоу-бизнеса

Фото: billboard.com

Вчера утром Мадонна выложила в инстаграмм тизер нового клипа "Bitch I’m Madonna", в котором снялись Бейонсе, Ники Минаж, Канье Уэст, Майли Сайрус, Кэти Перри, Рита Ора и Крис Рок, а также сыновья Мадонны Рокко Джон Риччи и Дэвид Банда Риччи. Режиссером клипа выступил Юнас Окерлунд, который уже работал над такими классическими клипами Мадонны как Ghosttown, Music и Ray of Light.

И только все успели обсудить тот факт, что все звезды, кто не снялся в нашумевшем клипе Тэйлор Свифт Bad Blood, оказались в клипе Мадонны, как в сети появилась полная версия клипа. Суть его: Мадонна – королева всех вечеринок. Видимо, в знак того, что певица не собирается сдавать позиции на музыкальной поп-сцене.

[html] [/html]

Видео: youtube/ пользователь: madonnavevo