Певица Мадонна снялась в феминисткой короткометражке

Американская певица Мадонна снялась в короткометражном феминистском фильме, получившем название Her Story ("Ее история"). Ролик, провозглашающий конец "мужской тирании", был опубликован на официальном канале певицы в YouTube по случаю Международного женского дня.

Видео: youtube/пользователь: madonna

Режиссерами ролика стали фотографы Луиджи Мурену и Ианго Хенци. При поддержке немецкого Vogue они сняли 13-минутное черно-белое видео. Фильм поделен на восемь глав, не объединенных общей сюжетной линией. В видео есть отсылки к нескольким клипам Мадонны. Например, Vogue, снятому Дэвидом Финчером, а также American Life, снятому Юнасом Окерлундом.

Видео начинается с закадровых слов: "Добро пожаловать в революцию любви, когда женщины отказываются дальше принимать этот новый век тирании, в котором не только женщины, но все находятся в опасности. Революция начинается здесь". В конце видео девушки разворачивают транспарант с надписью We all should be feminist ("Мы все должны быть феминистами") и текстом Women's rights ard human rights ("Права женщин есть права человека").