На Горьковском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов

Фото: ИТАР-ТАСС

Движение поездов на Горьковском направлении Московской железной дороги было нарушено утром 30 октября по техническим причинам, информирует пресс-служба Московской железной дороги.

"В 7 часов 20 минут на перегоне Фрязево-Храпуново Горьковского направления Московской железной дороги по техническим причинам был остановлен электропоезд № 6755 Фрязево-Москва. Для буксировки состава на третий путь станции Фрязево был задействован электровоз. Пассажирам предложено воспользоваться другими электропоездами, направляющимся в Москву", - говорится в сообщении.

Несколько составов было задержано, движение электропоездов на Горьковском направлении МЖД временно осуществляется по диспетчерскому графику, добавляется в материале.