С 1 сентября меняется расписание на некоторых направлениях МЖД

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В сентябре на некоторых направлениях Московской железной дороги изменится расписание электричек. Это связано с планово-ремонтными работами, сообщает пресс-служба МЖД.

В связи с ремонтом путей на перегоне Суходрев – Ерденево Киевского направления с 1 по 19 сентября по рабочим дням из расписания уберут два поезда на участке Малоярославец – Калуга-1. Некоторые электрички будут отправляться и прибывать раньше или позже прежнего графика.

На перегоне Румянцево – Чисмена Рижского направления работы будут проходить 1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,29 сентября, а также 1,3,6,8,10,13,15 октября. По этой причине выводятся по два пригородных поезда на участках: Волоколамск – Нахабино, Волоколамск – Румянцево и Волоколамск – Шаховская. 4 октября у нескольких электричек, курсирующих не в часы пик, сократят маршрут на участках Тушино – Дедовск и Тушино – Новоиерусалимская.

На Курском направлении со 2 по 5 сентября планируются работы на перегоне Царицыно – Люблино-сорт. Южное. Поэтому электрички №6074, 6660, 6162 проследуют без остановки на платформе "Москворечье".

Кроме того, 3,5,7,9,11 сентября из расписания уберут два электропоезда: №6054 (отправление со станции "Сасово" в 08.07) и №6053 (он отходит от платформы "Кустаревка" в 09.10).

Со всеми изменениями можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах МЖД.