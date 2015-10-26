Форма поиска по сайту

26 октября 2015, 10:17

Транспорт

Названа причина сбоя на Ярославском направлении МЖД

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Причиной задержек поездов на Ярославском направлении МЖД стала сработавшая на станции "Соколовская" сигнализация, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

"Сегодня в 06.10 на станции "Соколовская", расположенной на ответвлении Ярославского направления МЖД на участке Болшево – Фрязево, произошла нештатная ситуация в работе устройства системы сигнализации", – говорится в сообщении.

При этом движение поездов на этой станции не останавливалось, поезда следовали с установленным ограничением скорости. В 07.37 работа системы сигнализации была восстановлена.

"В связи с этим несколько пригородных поездов по направлению в Москву и из Москвы следуют по маршруту с увеличенным интервалом от 6 до 30 минут. Причины возникновения нештатной ситуации в работе системы сигнализации устанавливаются", – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на Ярославском направлении Московской железной дороги задерживаются поезда. Задержка в движении электропоездов составляет не более 40 минут, в движении поездов дальнего следования изменений нет.

МЖД электрички сигнализация ж/д и вокзалы

