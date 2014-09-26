Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября 2014, 16:27

Транспорт

Движение поездов на Павелецком направлении восстановлено после аварии

Движение поездов на Павелецком направлении полностью восстановлено

Железнодорожники полностью восстановили движение поездов на участке Павелецкого направления МЖД, где рано утром грузовик столкнулся с поездом. Составы следуют по расписанию и останавливаются на всех положенных станциях, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Восстановительные работы на контактной сети продолжаются, однако они уже не мешают поездам следовать по расписанию.

Напомним, что рано утром в пятницу, 26 сентября, в Ступинском районе Московской области на 72-м километре перегона станции "Михнево" фура, проигнорировав опускающийся шлагбаум на переезде, столкнулась с электропоездом. В результате были повреждены пять столбов линий электропередач, локомотив сошел с рельсов. При аварии пострадал помощник машиниста, которого госпитализировали с вывихом бедра, сообщает Агентство "Москва".

Ссылки по теме


В связи с проведением восстановительных работ на станции "Михнево" движение пригородных поездов с утра осуществлялось по укороченным маршрутам: из Москвы электропоезда следовали только до станции "Барыбино", электрички со станции станций "Узуново" и "Ожерелье" следовали до "Жилево". Для пассажиров работали 17 автобусов "Мострансавто", следующих по маршрут "Жилево-Барыбино".

Из-за аварии были задержаны 15 пригородных электричек и 8 поездов дальнего следования.

Сайты по теме


МЖД электрички авария ж/д и вокзалы мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика