Движение поездов на Павелецком направлении восстановлено после аварии

Движение поездов на Павелецком направлении полностью восстановлено

Железнодорожники полностью восстановили движение поездов на участке Павелецкого направления МЖД, где рано утром грузовик столкнулся с поездом. Составы следуют по расписанию и останавливаются на всех положенных станциях, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Восстановительные работы на контактной сети продолжаются, однако они уже не мешают поездам следовать по расписанию.

Напомним, что рано утром в пятницу, 26 сентября, в Ступинском районе Московской области на 72-м километре перегона станции "Михнево" фура, проигнорировав опускающийся шлагбаум на переезде, столкнулась с электропоездом. В результате были повреждены пять столбов линий электропередач, локомотив сошел с рельсов. При аварии пострадал помощник машиниста, которого госпитализировали с вывихом бедра, сообщает Агентство "Москва".

В связи с проведением восстановительных работ на станции "Михнево" движение пригородных поездов с утра осуществлялось по укороченным маршрутам: из Москвы электропоезда следовали только до станции "Барыбино", электрички со станции станций "Узуново" и "Ожерелье" следовали до "Жилево". Для пассажиров работали 17 автобусов "Мострансавто", следующих по маршрут "Жилево-Барыбино".

Из-за аварии были задержаны 15 пригородных электричек и 8 поездов дальнего следования.