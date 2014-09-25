Из-за ремонта меняется расписание электричек на четырех направлениях МЖД

Фото: ИТАР-ТАСС

На четырех направлениях Московской железной дороги из-за проведения планового ремонта изменится расписание движения пригородных поездов, сообщает пресс-служба РЖД.

В связи со строительством пешеходного тоннеля на станции Мамонтовская с 27 сентября по 13 декабря будет изменен график электричек Ярославского направления. Здесь 27 сентября, 4 и 11 октября отменят экспрессы:

Пушкино – Москва, отправление в 21.50,

Москва – Пушкино, отправление в 22.30.

29 и 30 сентября на Белорусском направлении МЖД будут менять стрелочные переводы по второму главному пути станции Можайск. Ряд электричек проследует по измененному маршруту:

Пригородный поезд Икша – Дорохово отправлением в 10.35 (отправится из Москвы),

Пригородный поезд Бородино – Москва отправлением в 16.02 (проедет по сокращенному маршруту),

Пригородный поезд Москва – Можайск отправлением в 13.47 (проедет по сокращенному маршруту),

Пригородный поезд Можайск – Москва отправлением в 15.36 (проедет по сокращенному маршруту).

На Киевском направлении изменения произойдут с 29 сентября по 3 октября и с 7 по 11 октября. На участке Малоярославец – Калуга-1 отменяются электрички:

Отправлением из Москвы в 10.23, 14.05, 18.24,

Отправлением со станции Калуга-1 в 7.24, 14.29, 18.00.

На участке Нара – Ожигово отменяются электрички:

Отправлением из Москвы в 4.38, 8.46, 15.40,

Отправлением со станции Нара в 6.37, 10.29, 17.16,

Электропоезд Апрелевка – Калуга-1 отправлением в 4.31.

Назначается также экспресс Апрелевка – Калуга-2 отправлением в 0.37.

30 сентября ремонтные работы пройдут на Казанском направлении. Электричка сообщением Москва Казанская – Шатура отправится вместо 9.20 в 10.20 и проследует только до станции Куровская.

Ряд пригородных поездов на указанных направлениях, кроме того, будет отправляться и прибывать в конечные пункты раньше или позже установленного срока. Некоторые электрички будут делать меньше остановок.

Со всеми изменениями графика можно ознакомиться на вокзалах и станциях МЖД.