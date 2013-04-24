Новые экспрессы повышенной комфортности отправятся в Рязань и Калугу

Новые экспрессы повышенной комфортности в начале следующего года отправятся в Рязань и Калугу. Пока на разных направлениях Московской железной дороги курсируют 14 новых поездов.

После капитального ремонта старые серые вагоны поменяли и цвет, и начинку. В электропоезде повышенной комфортности на входе - противоскользящие коврики, система кондиционеров, в конце вагона - биотуалет. Удобные кресла для экспрессов специально привозят из Чехии. Единственное, чего не хватает, так это Wi-Fi – им новые вагоны обещают оборудовать позже.

Еще одно нововведение – возможность покупки билета у проводника. При этом стоимость проезда осталась прежней. Пока в Москву и обратно курсирует 14 таких экспрессов. Два маршрута на Павелецком направлении, еще два на Белорусском - до Можайска и Звенигорода. Экспресс ходит между Савеловским вокзалом и Лобней. А с Казанского можно быстро доехать до Раменского и Голутвина. Кроме того, сразу три маршрута открыты на Ярославском направлении.