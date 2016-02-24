На Киевском направлении с 29 февраля изменится расписание электричек

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

На Киевском направлении Московской железной дороги с 29 февраля вносятся коррективы в движение нескольких ежедневных электричек. Изменения в расписании связаны со строительством пешеходного моста на станции Солнечная, которая располагается за МКАД на юго-западе столицы в районе Солнцево.

В частности, на станции Солнечная до 1 июня 2016 года будет закрыта платформа для посадки и высадки пассажиров электричек, следующих из Москвы. В связи с этим из расписания выводятся несколько ежедневных электропоездов, отправляющихся до станции Солнечная с Киевского вокзала Москвы в 6:11, 9:41,11:08, 18:05, 19:12.

Также отменяются три поезда, следующие в Москву со станции Солнечная в 13:22, 18:52 и в 19:51.

Для обеспечения мобильности населения с 29 февраля будут продлены маршруты следования двух электричек на участке от Солнечной до Лесного Городка. Они будут отправляться из Москвы в 11:29 (№ 6709) и со станции Лесной Городок в 12:44.

Со всеми изменениями можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах МЖД и на сайте ОАО "РЖД".