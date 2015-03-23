График движения электричек изменится на трех направлениях МЖД

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

График движения электричек на трех направлениях МЖД изменится с 24 по 27 марта из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба МЖД.

Так, на Горьковском направлении 25 и 26 марта с 10.00 до 15.30 ремонт пройдет на перегоне Реутово – Стройка. В связи с этим на участке Москва – Балашиха из расписания выведут четыре электрички, курсирующие не в часы пик. Две из них - отправлением из столицы и две – со станции Балашиха. Также не будет ходить поезд №7109 Железнодорожная – Москва (отправлением со станции Железнодорожная в 9.04).

Кроме того, 25 марта железнодорожники проведут ремонтные работы на перегоне Москва – Кусково Горьковского направления. Технологическое окно пройдет с 11.00 до 14.00. В это время электрички №6808 (Москва – Электрогорск) и №6815 (Электрогорск - Москва) не будут ходить на участке Фрязево – Электрогорск.

В свою очередь на Киевском направлении с 24 по 26 марта с 8.30 до 12.30 пройдет ремонт на перегоне Нара – Латышская, а с 10.30 до 13.30 (с 24 по 27 марта) железнодорожники займутся первым главном путем Очаково – Солнечная. Поэтому несколько электричек, курсирующих в обеденное время, отправятся по маршруту раньше или позже графика.

Помимо этого, на Казанском направлении МЖД в Рязанском регионе 24 и 25 марта с 8.40 до 12.40 продолжатся работы на перегоне Лесок – Листвянка. На участке Рязань-1 – Гавердово из расписания выведут пригородные поезда №6032 (отправлением в 9.14 из Рязани) и №6025 (в 16.42 со станции Гавердово). 25 марта пройдут также ремонтно-путевые работы на перегоне Кораблино – Ряжск-1. Пригородные поезда №6320 (Рязань-2 – Ряжск-1) и №6303 (Ряжск-1 – Рязань-2) во время ремонта не будут ходить на участке Ряжск-1 – Кораблино.

Напомним, в связи со строительством четвертого пути и реконструкция платформ 24, 26 и 31 марта будут отменены утренние и дневные поезда на участке Москва-Крюково в обоих направлениях.