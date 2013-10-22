МЖД меняет график движения электричек по ряду направлений

Фото: ИТАР-ТАСС

На ряде направлений Московской железной дороги изменится движение электричек из-за планового ремонта. Для удобства пассажиров поезда не будут отменять в "часы пик". Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Так, на Савеловском направлении 24, 25 октября и 2 ноября в период с 9.30 до 17.10 из расписания будут выведены несколько электропоездов на участках Вербилки – Талдом, Савелово – Лобня, Савелово – Дмитров.

На станции Тарусская Курского направления 23 и 24 октября с 9.30 до 17.20 будут менять стрелочные переводы. В результате электрички будут оправляться и прибывать на конечные станции позже установленного расписания.

Кроме того, с 28 октября на Горьковском направлении будут проводиться работы по капитальному ремонту платформы станции Стройка. Чтобы изменения коснулись меньшего числа пассажиров, "технологические окна" назначены с 10.00 до 13.45.

Также изменится график движения некоторых электричек на участке Москва – Пассажирская – Курская – Петушки. С 31 октября ночные и утренние поезда будут прибывать на конечные станции позже или раньше графика и ездить по укороченному маршруту.

На Белорусском направлении 25 октября "технологические окна" назначат с 8.50 до 16.50. На участках от Голицыно до Можайска, Гагарина, Бородино и Кунцево-1, а также на направлении Одинцово – Бородино из расписания выведут несколько пригородных поездов.

Кроме того, на участке Москва – Можайск из расписания планируется вывести экспрессы № 7101 отправлением из Москвы в 13.35 и №7104 отправлением из Можайска в 15.35.

Ремонтно-путевые работы также продолжатся на Павелецком и Ярославском направлениях.

МЖД рекомендует пассажирам уточнять график движения электричек на вокзалах и платформах.