Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая 2013, 11:59

Транспорт

На МЖД за три месяца демонтировали 168 незаконных объектов торговли

Фото: ИТАР-ТАСС

На МЖД с марта по май было демонтировано 168 незаконно размещенных торговых объектов общей площадью 5043 квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе железной дороги.

Постройки были снесены на остановках Дмитровская, Ленинградская, Канатчиково, Бирюлево-пассажирская, Текстильщики, Люблино, Электрозаводская, Выхино, Нижние Котлы, Каланчевская, Калитники, Бутово, Красный Строитель, Новая, Сетунь, Кунцево-1, Новогиреево. В основном были убраны киоски, торговые ряды и павильоны.

После демонтажа незаконных построек на освободившихся площадях проводятся работы по благоустройству платформ и остановочных пунктов, в том числе строительство совместно с правительством Москвы крупных транспортно-пересадочных узлов.

Напомним, что с сегодняшнего дня начинаются продажи брошюр с летним расписанием движения электричек. Новый график движения поездов начнет действовать с воскресенья, 26 мая.

Сайты по теме


МЖД демонтаж торговые точки ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика