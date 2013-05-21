На МЖД за три месяца демонтировали 168 незаконных объектов торговли

Фото: ИТАР-ТАСС

На МЖД с марта по май было демонтировано 168 незаконно размещенных торговых объектов общей площадью 5043 квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе железной дороги.

Постройки были снесены на остановках Дмитровская, Ленинградская, Канатчиково, Бирюлево-пассажирская, Текстильщики, Люблино, Электрозаводская, Выхино, Нижние Котлы, Каланчевская, Калитники, Бутово, Красный Строитель, Новая, Сетунь, Кунцево-1, Новогиреево. В основном были убраны киоски, торговые ряды и павильоны.

После демонтажа незаконных построек на освободившихся площадях проводятся работы по благоустройству платформ и остановочных пунктов, в том числе строительство совместно с правительством Москвы крупных транспортно-пересадочных узлов.

Напомним, что с сегодняшнего дня начинаются продажи брошюр с летним расписанием движения электричек. Новый график движения поездов начнет действовать с воскресенья, 26 мая.