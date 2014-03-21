На Малом кольце МЖД начали строить 6 станций

Фото: m24.ru

На Малом кольце МЖД возводятся 6 из 31 остановочного пункта. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Сейчас ведутся работы на станциях Лужники, Площадь Гагарина, Новопесчаная, Коптево, Открытое шоссе и Белокаменная. Кроме того, идет реконструкция верхнего строения пути и сооружение контактной сети", - заявил Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что Малое кольцо будет состоять из пяти участков: Пресня - Канатчиково, Пресня – Лихоборы, Лихоборы - Белокаменная, Андроновка – Канатчиково, Белокаменная - Андроновка. Планируется построить 39 км главного третьего пути, возвести две новые тяговые подстанции и реконструировать две существующие, а также соорудить платформы, пешеходные переходы и мосты.

Кроме того, городские власти планировали снести около 5 тысяч гаражей, попадающих в зону строительства, большая часть которых находится в Северном округе - в Дегунино и Ховрино. Большинство боксов уже демонтированы.

Пассажирское движение по Малому кольцу МЖД планируют запустить в 2015 году. Предполагается, что к 2025 году Малое кольцо перевезет не менее 300 миллионов пассажиров, а по железной дороге будет ходить 100 пар поездов в сутки. Помимо этого, на станциях Малого кольца МЖД и на платформах метро пассажиров будут информировать об изменениях в расписании движения составов.