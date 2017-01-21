Более тысячи железнодорожников задействованы в уборке снега на МЖД

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Более тысячи железнодорожников и 71 спецмашина задействованы в уборке снегопада Московской железной дороги (МЖД), сообщает Агентство "Москва".

Как пояснили в пресс-службе ОАО "РЖД", на железной дороге работают 57 снегоуборочных, пять снегоочистительных и девять пневмообдувочных машин. При необходимости специалисты готовы задействовать дополнительную спецтехнику.

Железнодорожники будут убирать снег в непрерывном режиме, для этого сформируют ночную группу.

В РЖД подчеркнули, что Московская железная дорога во время снегопада функционирует в штатном режиме.