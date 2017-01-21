Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января 2017, 20:26

Транспорт

Более тысячи железнодорожников задействованы в уборке снега на МЖД

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Более тысячи железнодорожников и 71 спецмашина задействованы в уборке снегопада Московской железной дороги (МЖД), сообщает Агентство "Москва".

Как пояснили в пресс-службе ОАО "РЖД", на железной дороге работают 57 снегоуборочных, пять снегоочистительных и девять пневмообдувочных машин. При необходимости специалисты готовы задействовать дополнительную спецтехнику.

Железнодорожники будут убирать снег в непрерывном режиме, для этого сформируют ночную группу.

В РЖД подчеркнули, что Московская железная дорога во время снегопада функционирует в штатном режиме.

Столичный главк МЧС предупреждает москвичей о неблагоприятных погодных условиях. Сильный ветер и метель ожидаются в городе вечером 21 января. Местами порывы северо-западного ветра могут достигнуть 18 метров в секунду.

Непогода задержится в Москве и 22 января. По прогнозу синоптиков, в городе также пройдет мокрый снег и метель.

МЖД РЖД уборка снега снег ж/д и вокзалы железнодорожники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика