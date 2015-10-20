Ж/д переезд возле станции "Водники" закроют на ремонт с 21 октября

Фото: m24.ru/Евгений Смолянская

Переезд через железнодорожные пути в районе станции "Водники" в городе Долгопрудном будет закрыт по ночам с 21 по 24 октября, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Переезд будет закрыт на ремонт в ночь с 21 на 22, 22 на 23 и с 23 на 24 октября с 1.00 до 5.00 часов.

"Такое решение железнодорожники приняли специально для удобства водителей, чтобы сохранить функционирование переезда в основную часть суток, когда наиболее интенсивный автомобильный трафик", - говорится в сообщении.

Ремонтно-путевые работы будут проводиться с использованием специализированной железнодорожной техники тяжелого типа "Дуоматик".

Автомобилистов просят учитывать данные обстоятельства и спользовать альтернативные маршруты во избежание заторов.

