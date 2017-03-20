Столичные школьники впервые отправятся в "Рейс безопасности" по МЖД

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Группа учеников из десяти столичных школ 22 марта 2017 года отправится в "Рейс безопасности" на специальном поезде по Рижскому направлению МЖД, сообщает пресс-служба компании.

Для учеников организуют урок безопасности в поезде, он пройдет на МЖД впервые. Мероприятие будет состоять из двух частей. В первой школьники поедут на рельсовом автобусе с Рижского вокзала до станции Новоиерусалимская и обратно. В пути железнодорожники расскажут о правилах поведения на железной дороге, покажут обучающие видеоролики и раздадут памятки для закрепления знаний. Во второй части учеников ждет экскурсия по Музею железнодорожного транспорта МЖД на Рижском вокзале. Там находятся более 60 единиц железнодорожной техники, демонстрирующей историю развития этого вида транспорта.

Железнодорожники, организовывая такое мероприятие, хотят обратить внимание школьников на проблему травматизма среди несовершеннолетних, особенно актуальную весной и летом. Кроме того, близятся школьные каникулы. В такое время дети проводят время на улице без взрослых, выбирая местом для игр железную дорогу.