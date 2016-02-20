Опубликована схема развития московских железных дорог

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Схема развития Московского железнодорожного узла (МЖУ) опубликована на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, сообщает пресс-служба столичного правительства.

На карте представлены планы по строительству дополнительных главных путей для электричек, а также участки, где организуют скоростное сообщение.

Отрезки первой очереди строительства отмечены на карте синим цветом, также обозначены их конечные и начальные станции. Зеленым цветом окрашены участки, которые входят во вторую очередь.

До 2020 года в первую очередь построят дополнительные главные пути на участках длиной около 193 километров. Это позволит повысить транспортную доступность не охваченных метро районов Москвы и крупных подмосковных городов, таких как Мытищи, Пушкино, Королев, Железнодорожный, Одинцово, Подольск.

"Москва в цифрах": Московская кольцевая железная дорога

На сегодняшний день в эксплуатацию введено уже 34,7 километра дополнительных путей для движения электричек на радиальных железнодорожных линиях.

Первоочередной задачей также остается строительство путей на Малом кольце железной дороги (МКЖД). Пассажирское движение поездов на МКЖД планируют запустить осенью.

Программа развития железнодорожного транспорта – совместный проект Правительства Москвы и ОАО "РЖД", состоящий из двух частей. Первая – реконструкция МКЖД, вторая – строительство дополнительных путей на радиальных направлениях пригородных железных дорог и Большого московского окружного кольца.

