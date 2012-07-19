На станциях МЖД в Подмосковье построят 28 пешеходных переходов

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В Подмосковье к 2015 году с помощью инвесторов планируется построить 28 пешеходных переходов возле платформ пригородных поездов. В переходах будут расположены магазины и кафе. Об этом говорится в инвестиционной программе, подготовленной региональным Минтрансом, передает радиостанция «Говорит Москва».

Многофункциональные пешеходные мосты должны появиться на станциях в Реутове, Дмитрове, Орехово-Зуево, Сергиевом Посаде, Софрино, Балашихе, Электростали, Егорьевске и Люберцах.

К этому времени будут построены и шесть подземных тоннелей, один из которых соединит две части Королева, а второй свяжет платформу Баковка с городом Одинцово.

Строиться такие переходы будут за счет частных инвесторов, которые взамен смогут разместить на мостах помещения для сдачи в аренду и рекламные плакаты, создавать пункты питания и предоставлять иные услуги. К инвесторам решено обратиться потому, что пешеходные мосты в Подмосковье нуждаются в реконструкции, однако денег в областном бюджете на это нет.

Самый обычный крытый мост или подземный переход стоит не менее 500 млн рублей. Если же учесть, что всего на территории Подмосковья около 1 тыс. 200 остановок и платформ, приведение их в порядок обойдется в астрономическую сумму.

Планируется, что со временем такие мосты появятся на всех узловых и ключевых станциях Московского железнодорожного узла.