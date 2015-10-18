Электрички МЖД перейдут на зимний график движения с 25 октября

25 октября электрички перейдут на зимний график движения

Электрички Московской железной дороги перейдут на зимний график движения, сообщает телеканал "Москва 24". Сезонное расписание вступит в силу 25 октября и будет действовать до 26 марта следующего года.

Изменения коснутся поездов, которые были дополнительно назначены в период дачного сезона. Подробную информацию о рейсах электропоездов можно уточнить на сайте перевозчика и на стендах возле пригородных касс.

Как развивается железная дорога

Напомним, тактовое движение поездов начнут запускать на Октябрьской железной дороге уже в октябре этого года. На Ярославском, Горьковском и Смоленском направлениях оно появится к 2018 году.

Таким образом, электрички на этих четырех направлениях будут ходить каждые семь минут. В середине 2016 года для пассажиров планируется открыть Малое кольцо Московской железной дороги (МКЖД). На нем интервалы со временем доведут до пяти минут в часы пик.

Введение тактового движения на четырех направлениях стало возможным благодаря строительству новых главных путей. После введения тактового движения на железных дорогах останутся все типы пассажирских поездов. Зато на этих направлениях не останется одноуровневых переездов.