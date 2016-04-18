Вандалы нанесли электричкам ущерба более чем на 7,3 миллиона рублей

Ущерб электричкам МЖД от действий вандалов в первом квартале текущего года превысил 7,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба РЖД.

Основная статья расходов приходится на остекление вагонов электропоездов, разбитых хулиганами. Всего в первом квартале было разбито 24 лобовых стекла, затраты на приобретение новых превысили 1,1 миллион рублей.

"Особую тревогу вызывают те случаи, когда камни бросают в лобовое стекло машиниста электропоезда, даже не задумываясь о том, какой опасности подвергаются пассажиры пригородных составов", – отметили в пресс-службе.

Всего за три месяца этого года вандалы разбили более 1180 стекол, а затраты на остекление превысили 2 миллиона рублей. Кроме этого, вандалы воруют и ломают ручки тамбуров, электрошкафов, багажные полки, светильники, портят стеновые панели.

На восстановление ручек диванов, переходных дверей и дверей санузлов в первом квартале было затрачено 1,9 миллиона рублей. Более миллиона рублей ушло на восстановление диванов. Только в депо Железнодорожная в первом квартале восстановлено 466 мягких диванов.

Отмечается, что значительные средства были израсходованы, чтобы очистить вагоны от граффити. За три месяца работники депо смыли почти 500 рисунков и надписей, некоторые вагоны красили заново. На эти нужды было израсходовано 1,4 миллиона рублей.

Таким образом, ущерб от действий вандалов в первом квартале 2016 года превысил 7,3 миллиона рублей, что на 85 тысяч рублей больше, чем в прошлом году.

Ранее в ЦППК сообщали, что в 2015 году вандалы испортили имущество Центральной пригородной пассажирской компании на 659 миллионов рублей. Всего было зафиксировано более 800 актов вандализма. Хулиганы разбивали стекла, плафоны, раскрашивали вагоны граффити (521 случай) и наносили другие повреждения. Шестнадцать раз окна поездов обстреливали из пневматического оружия.