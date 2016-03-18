Опора контактной сети упала на электричку МЖД из-за ненадлежащего содержания

Падение опоры контактной сети на хвостовой вагон электропоезда в районе платформы "Бутово" Курского направления Московской железной дороги (МЖД) произошло из-за выщелачивания бетона, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

Выщелачивание грунтовыми водами бетона подземной части опоры, оголение арматуры и ее электрохимическая коррозия стали возможными из-за ненадлежащего содержания опоры и земляного полотна полосы отвода, отмечают в транспортной прокуратуре.

В отношении начальника и заместителя начальника Московско-Курской дистанции электроснабжения возбуждено два дела об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ ("Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте"). Дела направлены для рассмотрения в Центральное управление государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Также прокуратура сделала предписание на имя руководителя Московской дирекции инфраструктуры ЦДИ – филиала ОАО "РЖД". Документ находится на рассмотрении.

Напомним, 12 марта на вагон электрички на перегоне Щербинка – Красный строитель на Курском направлении упала опора контактной сети. Людей в электричке не было, пострадавших нет.