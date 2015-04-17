На МЖД отремонтируют более 330 километров путей

Фото: M24.ru

В 2015 году на Московской железной дороге отремонтируют 331 километр путей, сообщает пресс-служба МЖД.

В предстоящие выходные, 18 и 19 апреля, на Казанском направлении железнодорожники проведут ремонтные работы на первом главном пути перегона Голутвин – Щурово.

В связи с этим из расписания будут выведены несколько электричек: на участках Голутвин – Фаустово, Платформа 88 км – Рязань, Голутвин – Платформа 47 км, Голутвин – Шиферная, Рязань – Дивово, Рязань-1 – Голутвин, Дивово – Голутвин, Бронницы – Фаустово.

Также несколько электропоездов на Казанском направлении в эти дни будут отправляться и прибывать в конечный пункт раньше или позже установленного графика.

На Савеловском направлении столичной магистрали в ночь с 20 на 21, с 21 на 22, с 23 на 24, с 25 на 26 и с 26 на 27 апреля пройдут работы на первом главном пути перегона Марк – Лобня.

В дни ремонта четыре пригородных поезда, совершающих рейсы ранним утром, отправятся по маршруту раньше расписания. Со станции Лобня электричка № 6201 отправится в 4.04 (раньше графика на 19 минут), № 6203 – в 4.14 (раньше на 19 минут), № 6205 – в 4.23 (раньше на 17 минут).

Кроме того, со станции Икша электричка № 6501 отправится в 04.08 (раньше графика на 17 минут).