Вагоны московских электричек очистили от граффити

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В январе 2015 года вагоны столичных электричек очистили от более чем 500 граффити, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
Кроме того, сервисные службы заменили в пригородных поездах 326 разбитых стекол, в том числе одно лобовое, а также восстановили 824 поврежденных мягких дивана.
На восстановление испорченных составов израсходовали более испорченных составов составили более 1,7 миллиона рублей. Среди прочего, четверть миллиона потратили на замену ручек и замков переходных дверей, ручек диванов, светильников и багажных полок.
При этом больше всего денег потратили на восстановление электричек, приписанных к депо Перерва, Домодедово и Железнодорожная.
Как пояснили M24.ru в пресс-службе МЖД, поврежденные вагоны не допускают в рейс, поэтому специалисты восстанавливают их в депо ежедневно. Кроме того, часть поломок железнодорожники устраняют во время движения.
Напомним, за первые три месяца прошлого года ущерб от действий вандалов в пригородных электричках МЖД превысил 9,5 миллиона рублей.
Столичные железнодорожники призывают пассажиров не оставаться равнодушными к актам вандализма и сообщать о хулиганах правоохранительные органы.
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