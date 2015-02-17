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Ж/Д и вокзалы

17 февраля, 16:37

Вагоны московских электричек очистили от граффити

МЖД граффити электрички вандализм ж/д и вокзалы

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В январе 2015 года вагоны столичных электричек очистили от более чем 500 граффити, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Кроме того, сервисные службы заменили в пригородных поездах 326 разбитых стекол, в том числе одно лобовое, а также восстановили 824 поврежденных мягких дивана.

На восстановление испорченных составов израсходовали более испорченных составов составили более 1,7 миллиона рублей. Среди прочего, четверть миллиона потратили на замену ручек и замков переходных дверей, ручек диванов, светильников и багажных полок.

При этом больше всего денег потратили на восстановление электричек, приписанных к депо Перерва, Домодедово и Железнодорожная.

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Как пояснили M24.ru в пресс-службе МЖД, поврежденные вагоны не допускают в рейс, поэтому специалисты восстанавливают их в депо ежедневно. Кроме того, часть поломок железнодорожники устраняют во время движения.

Напомним, за первые три месяца прошлого года ущерб от действий вандалов в пригородных электричках МЖД превысил 9,5 миллиона рублей.

Столичные железнодорожники призывают пассажиров не оставаться равнодушными к актам вандализма и сообщать о хулиганах правоохранительные органы.

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